Für Roche rückt damit auch die mögliche Zulassung von Giredestrant näher. Die US-Arzneimittelbehörde FDA will über den Einsatz des Medikaments bei bestimmten Patientinnen mit fortgeschrittenem Brustkrebs bis zum 18. Dezember 2026 entscheiden. Eine weitere Entscheidung wird bereits am 30. November 2026 erwartet: Dabei geht es um den Einsatz von Giredestrant bei Brustkrebs im frühen Stadium. Giredestrant könnte damit in unterschiedlichen Phasen der Brustkrebsbehandlung zum Einsatz kommen, ist bislang aber noch nicht zugelassen.