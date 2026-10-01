In der Phase-III-Studie «evERA» bei Patientinnen mit fortgeschrittenem Brustkrebs konnte die Behandlung in Kombination mit Everolimus das Fortschreiten der Erkrankung deutlich länger hinauszögern als die bisherige Standardbehandlung, wie Roche am Donnerstag mitteilte.
In der gesamten Studiengruppe sank das Risiko für ein Fortschreiten der Erkrankung oder den Tod um 44 Prozent. Bei Patienten mit einer bestimmten Tumormutation, ESR1 genannt, war der Effekt mit einer Risikoreduktion von 62 Prozent noch stärker. Das mittlere progressionsfreie Überleben verlängerte sich in dieser Gruppe von 5,5 auf 10,0 Monate.
Die Daten wurden nun ausführlich im renommierten «New England Journal of Medicine» veröffentlicht. Für das Gesamtüberleben, also die Frage, ob die Behandlung das Leben tatsächlich verlängert, liegen noch keine abschliessenden Ergebnisse vor. Roche spricht bislang von einem positiven Trend.
Für Roche rückt damit auch die mögliche Zulassung von Giredestrant näher. Die US-Arzneimittelbehörde FDA will über den Einsatz des Medikaments bei bestimmten Patientinnen mit fortgeschrittenem Brustkrebs bis zum 18. Dezember 2026 entscheiden. Eine weitere Entscheidung wird bereits am 30. November 2026 erwartet: Dabei geht es um den Einsatz von Giredestrant bei Brustkrebs im frühen Stadium. Giredestrant könnte damit in unterschiedlichen Phasen der Brustkrebsbehandlung zum Einsatz kommen, ist bislang aber noch nicht zugelassen.
Der Pharmakonzern setzt grosse Hoffnungen in das Mittel. Erst Anfang der Woche hatte der Pharmakonzern im Rahmen seines Investorentages einmal mehr bekräftigt, dass das Brustkrebsmittel Spitzenumsätze jenseits der 3-Milliarden-Franken-Marke erzielen könnte. Generell zählt Giredestrant zu den wichtigen künftigen Wachstumstreibern für Roche.
(AWP)