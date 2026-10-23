ZW209 ist ein experimenteller Wirkstoff, der Krebszellen gezielt erkennen und gleichzeitig das Immunsystem aktivieren soll. Er bindet an ein bestimmtes Merkmal auf den Tumorzellen (DLL3) und aktiviert über zwei weitere Bindungsstellen (CD3 und CD28) die T-Zellen, damit diese die Krebszellen angreifen können.