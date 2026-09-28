Woher kommt die Zuversicht?

Die Pharma-Chefin Teresa Graham liess bei der Veranstaltung am Montag keinen Zweifel an ihrem Enthusiasmus aufkommen: Die Pipeline des Basler Konzerns sei reich gefüllt mit vielen vielversprechenden potenziellen Blockbustern, betonte sie mehrfach während ihrer Präsentation. Wichtig ist ihr dabei vor allem dies: Nachdem Roche 2022 noch gezeichnet war durch Forschungsrückschläge und die Umsatzeinbussen auslaufender Patente, habe sich der Konzern in den Folgejahren dank eines ehrgeizigen Programms selbst wieder auf Kurs gebracht.