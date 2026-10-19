Steiners lobte zudem die USA für ihre Industriepolitik. «Die USA haben erkannt, wie wichtig es ist, unsere Industrie zu stärken, und tun jetzt alles dafür, um es für die Unternehmen so einfach und so attraktiv wie möglich zu machen, dort zu investieren. Europa sollte vor allem lernen, sich wieder anzustrengen», forderte der Manager. Roche beschäftigt in Deutschland mehr als 18.000 Menschen und baut seinen Standort im bayerischen Penzberg stark aus. Die bereits beschlossene Aufstockung dort sei nicht betroffen, sagte eine Sprecherin von Roche.