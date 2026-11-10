Dabei geht es unter anderem um den Wirkstoff Trontinemab, der schädliche Eiweissablagerungen im Gehirn beseitigen soll, sowie um einen neuen Therapieansatz, der Entzündungsprozesse im Gehirn bekämpft. Zu Trontinemab will Roche laut Mitteilung vom Dienstag aktualisierte Ergebnisse aus der laufenden Phase-Ib/IIa-Studie Brainshuttle AD präsentieren. Diese sollen unter anderem zeigen, wie schnell der Wirkstoff die Amyloid-Ablagerungen im Gehirn reduziert und wie sich bestimmte Krankheitsmarker verändern. Trontinemab nutzt eine spezielle Technologie, die den Transport des Wirkstoffs ins Gehirn verbessern soll.