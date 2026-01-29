Wie Analysten schreiben, blieb die Umsatz- und Gewinnentwicklung insbesondere im Schlussquartal 2025 gerade im Pharmageschäft insgesamt leicht hinter den Erwartungen zurück. Präparate wie Ocrevus, Tecentriq oder Rituxan haben laut Experten zwar mehr als erhofft zur Umsatzentwicklung beigetragen. Bei Perjeta oder Vabysmo hätten die Verkäufe jedoch nicht mit den Erwartungen schritthalten können.