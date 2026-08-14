Tecentriq von der japanischen Roche-Tochter Chugai soll künftig auch zur unterstützenden Behandlung von Erwachsenen und Kindern mit einer bestimmten Form von Darmkrebs eingesetzt werden, deren Tumorzellen besondere genetische Veränderungen aufweisen. Grundlage des Antrags sind die Ergebnisse der internationalen Phase-III-Studie ATOMIC, wie Chugai am Freitag mitteilte. Untersucht wurde, ob die zusätzliche Behandlung mit Tecentriq nach einer erfolgreichen Operation das Risiko eines Rückfalls oder Todes bei Patienten mit Darmkrebs im Stadium III senken könne.