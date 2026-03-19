Die Daten zeigten, dass Emugrobart im Vergleich zur alleinigen Behandlung mit Risdiplam keine konsistenten Verbesserungen beim Muskelwachstum und der motorischen Funktion bei SMA-Patienten erzielte, wie es in einer Mitteilung von Genentech vom Donnerstag heisst. Roche und Genentech äusserten Verständnis für die Enttäuschung in der SMA-Gemeinschaft und dankten allen Studienteilnehmenden sowie den beteiligten Studienzentren für ihr Engagement.