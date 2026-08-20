Am Standort Hillsboro im Bundesstaat Oregon sollen rund 750 Millionen US-Dollar in eine neue Abfüllanlage investiert werden. Mit dem Ausbau werde sich die Grösse des bestehenden Standorts verdoppeln, teilte Roche-Tochter Genentech am Donnerstag mit. Die neue Anlage soll unter anderem vorgefüllte Spritzen und Autoinjektoren herstellen und damit die Produktionskapazitäten für die künftige Medikamentenpipeline erweitern.