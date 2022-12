Bei Novartis werden die Mitarbeitenden in den Basel- und Rheintalwerken mit Lohnpositionierung von 80 bis 120 Prozent von einer Erhöhung per 1. März 2023 profitieren, wie der Konzern ebenfalls am Mittwoch mitteilte. Einem Mediensprecher zufolge gilt die Erhhung für rund 10'900 der 11'600 Mitarbeitenden in der Schweiz.