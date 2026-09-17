Lunsumio ist bereits in rund 60 Ländern für Patienten zugelassen, bei denen mindestens zwei Vorbehandlungen gegen follikuläres Lymphom versagt haben. Mit den neuen Daten will Roche die bestehende Zulassung in eine vollständige Genehmigung umwandeln und gleichzeitig eine Zulassung für den früheren Einsatz ab der zweiten Behandlungslinie erwirken. Dafür sollen die Daten bei Gesundheitsbehörden eingereicht und an einer künftigen medizinischen Fachtagung präsentiert werden.