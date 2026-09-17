Nach positiven Studiendaten für das Krebsmittel Lunsumio erhöht der Vermögensverwalter Vontobel das Kursziel von Roche auf 410 von 405 Franken und belässt die Einstufung auf «Buy». Der Erfolg konnte der Aktie allerdings keinen Aufschwung verleihen. Am Donnerstag bis 11.25 Uhr verlieren die Aktien des Pharmaunternehmens 0,8 Prozent.
Vontobel schätzt die Spitzenumsätze für das neue Medikament auf eine Milliarde Franken. Wegen des Studienerfolgs reduziert die Bank die Risikoadjustierung für das Medikament von 40 auf 10 Prozent. Zusammen mit den jüngsten Wechselkursbewegungen ergibt das ein höheres Kursziel und die Rating-Bestätigung.
Der Basler Pharmakonzern erzielte für das Medikament Lunsumio positive Ergebnisse in der Phase-III-Studie bei Patienten mit einem bestimmten Blutkrebs. Das primäre Studienziel - eine Verbesserung des progressionsfreien Überlebens - hat das Medikament bei einer Zwischenanalyse erreicht. Die Daten waren zum Zeitpunkt dieser Zwischenanalyse noch ausstehend.
Nachdem Roche diese Daten bei den Aufsichtsbehörden vorgelegt hat, wird das Unternehmen diese auf einem bevorstehenden medizinischen Kongress vorstellen.
Gemäss AWP stufen neun Analysten den Titel mit «Kaufen», sieben mit «Halten» und einer mit «Verkaufen» ein. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 372 Franken.
(cash)