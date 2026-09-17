Der Basler Pharmakonzern erzielte für das Medikament Lunsumio positive Ergebnisse in der Phase-III-Studie bei Patienten mit einem bestimmten Blutkrebs. Das primäre Studienziel - eine Verbesserung des progressionsfreien Überlebens - hat das Medikament bei einer Zwischenanalyse erreicht. Die Daten waren zum Zeitpunkt dieser Zwischenanalyse noch ausstehend.