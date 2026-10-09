Dabei ruft Bernstein SG mit 434,50 Franken eines der höchsten Kursziele auf. Angesichts der verbesserten Produktivität in der Forschung könnte der im September geplante Kapitalmarkttag das Sentiment den Valoren gegenüber aufhellen, schrieb der zuständige Analyst Ende August. Dabei dürfte es schwerpunktmässig stark um die Markteinführung des Brustkrebsmittels Giredestrant im kommenden Jahr gehen. Die Erwartungen hieran seien eher tief, während Roche selbst davon ausgeht, dass es eines seiner umsatzstärksten Medikamente werden könnte, argumentierte der Experte von Bernstein SG.