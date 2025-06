Da Uniqlo keine Schuhe herstellt, konnte Federer sich einen Schuhsponsor suchen. Der begeisterte Sneaker-Fan, der weit über 250 Paar Turnschuhe besitzt, lud die Gründer von On zum Abendessen in Zürich ein. Auch Godsick war über ein Angel-Investment mit dem Unternehmen verbunden. Letztlich erwarb Federer rund 3 Prozent an On und beteiligte sich an der Entwicklung eines eigenen Schuhs. On ist heute rund 17 Milliarden Dollar wert - was Federers Anteil laut dem Bloomberg-Vermögensindex auf mindestens 500 Millionen Dollar taxiert.