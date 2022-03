Nun räumte Cathie Wood ein, sich in punkto Angebotsschock geirrt zu haben. Mit einem Einbruch der Ölpreise rechne sie aber weiter - irgendwann.

"Ich habe mich beim Angebotsschock geirrt. Dennoch: Die beschleunigte Umstellung auf elektrische Transportmittel wird den Ölverbrauch am Ende zerstören", schrieb sie am Montag. "Langfristig, wenn auch länger als ich erwartet habe, werden die Ölpreise unter dem Gewicht der geringeren Nachfrage zusammenbrechen".

Der Angebotsschock, der durch die unsichere Energiepolitik der derzeitigen US-Regierung, die ESG-Mandate auf der ganzen Welt und nun durch Russlands Einmarsch in der Ukraine ausgelöst wurde, habe die Preise in Höhen getrieben, die die Nachfragezerstörung beschleunigen dürften, erklärte sie via Twitter.

Der Rohölpreis der Sorte Brent erreichte diese Woche eine Notierung von über 130 Dollar.

Cathie Wood ist Gründerin und CEO der Investmentgesellschaft Ark Invest. In ihrem Flaggschiff-Vehikel "ARK Innovation ETF" setzt sie vor allem auf Technologie-Aktien.

(Bloomberg/cash)