Die Lieferungen würden nach Beendigung der Wartungsarbeiten am Donnerstag wieder aufgenommen, blieben aber unter dem Normalwert, nachdem der russische Gasriese gegenüber einigen europäischen Kunden das Vorliegen höherer Gewalt erklärt hat, hiess es. Die Transportmengen durch Russlands grösste Gasverbindung nach Europa waren vor den Arbeiten auf 40 Prozent der Kapazität reduziert worden.

Präsident Wladimir Putin deutete am späten Dienstag an, dass der Gasfluss wieder anlaufen wird, warnte jedoch, dass Verzögerungen bei der Lieferung einer für die Versorgung der Pipeline wichtigen Turbine dazu führen könnten, dass die Fördermenge bereits Ende dieses Monats auf nur 20 Prozent der Kapazität reduziert wird. Die Turbine wurde zur Reparatur nach Kanada geschickt und dort durch Sanktionen aufgehalten.

“Nur zwei sind jetzt in Betrieb”, sagte er zu den Turbinen in einer im Fernsehen übertragenen Stellungnahme nach einem Gipfel im Iran. Sollte die aus Kanada zurückkehrende Turbine nicht rechtzeitig eintreffen, dann “wird nur eine funktionieren, so dass 30 Millionen Kubikmeter pro Tag gepumpt werden”.

Europa, das von russischem Gas abhängig ist, wartet angespannt darauf, ob die Gaslieferungen am Donnerstag wieder aufgenommen werden, sobald die Wartungsarbeiten beendet sind. Eine völlige Unterbrechung wäre für die europäische Industrie katastrophal und würde die Aussicht auf Rationierung und Abschaltungen in diesem Winter erhöhen. Der Gasstreit lastet sogar auf der Gemeinschaftswährung Euro.

Die Bundesregierung erwartet Klarheit über die Wiederaufnahme der Gaslieferungen nicht vor Montag.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Dienstag über die Pläne der Gazprom berichtet.

(Bloomberg)