"Ich möchte nicht all unser Gas nach Deutschland verkaufen", sagte Katars Energieminister Saad Sherida Al Kaabi. So wie die Abnehmer eine Diversifizierung ihrer Bezugsquellen wollen, legen wir Wert auf eine Diversifizierung unserer Abnehmer. Gerüchte, dass sich die Gespräche mit deutschen Unternehmen über Lieferverträge sich schwierig gestalten, wies der Minister zurück: "Das ist völliger Unsinn. Wir haben gerade erst zu sprechen begonnen", sagte er. "In einigen Monaten werden wir wissen, ob Verträge geschlossen werden oder nicht."

Bundeskanzler Olaf Scholz und Katars Emir Scheich Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani hatten am Freitag eine vertiefte Zusammenarbeit beider Länder bei der Gasversorgung vereinbart.

(Reuters)