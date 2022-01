Die auf den Transport und die Lagerung von Rohstoffen spezialisierte Target Group übernehmen laut einer Börsenmeldung vom Montag die beiden Logistikfirmen Infinity Logistics und Transport Ventures.

Die Target Group wurde im Jahr 1933 in Italien gegründet und ist nunmehr in über 25 Ländern weltweit mit mehr als 300 Lagerhäusern vertreten. Im Jahr 2020 schrieb die Gruppe mit Hauptsitz in der Schweiz einen Umsatz von rund 373 Millionen Dollar. Unter gewissen Umständen könne sich der Kaufpreis auf maximal 180 Millionen Dollar erhöhen, heisst es weiter. Fällig wird der Preis in bar.

(AWP)