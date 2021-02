Silber war über das Wochenende das vielleicht beliebteste Investment an den Börsen. An der Börse Comex in New York steigt der Future - Terminkontrakt - auf Silber um knapp 12 Prozent auf 30,11 Dollar die Unze. Und in den grössten ETF auf Silber, iShares Silver Trust, flossen alleine am Freitag 944 Millionen Dollar.

Das Rally hat Anleihen der Euphorie um GameStop letzte Woche, als Kleinanleger und Hobby-Trader angefeuert von der Social-Media-Site Reddit die GameStop-Aktie nach oben jagten, um Hedgefonds auszutricksen.

Und tatsächlich, auch hinter der Silber-Rally steckt wohl Reddit: Im Forum WallStreetBets kursierte der Aufruf, Silber aufzukaufen, um Hedgefonds in die Bredouille zu bringen. Das Edelmetall werde zum "biggest short in the world", also zum grössten "Short Squeeze" der Welt, schrieb ein Nutzer.

Die Theorie hinter dem neuen Kapitel der Auseinandersetzung zwischen den Retail-Tradern und der Wall Street: Wenn der Preis von Silber nach oben getrieben wird, dann könnte das grossen Finanzinvestoren schaden. "Crash JP Morgan, buy Silver!", lautet der Schlachtruf unter dem Hashtag #silversqueeze.

Leerverkäufe - eine beliebte Börsenwette

Grosse Hedgefonds haben über Leerverkäufe auf einen sinkenden Kurs des Edelmetalls gewettet - Silber mit anderen Worten also "geshortet". Dies ist zumindest offenbar die Meinung der Kleinanleger.

Für Leerverkäufe leihen sich Investoren - Short Seller - Aktien und verkaufen diese in der Erwartung, sie später billiger zurückkaufen zu können, um sie dann an die regulären Inhaber zurückzugeben. Auf der Kursdifferenz basiert ihr Gewinn. Wenn die Wette jedoch schiefgeht und der Kurs steigt, ist ein Leerverkäufer gezwungen, die Aktien um jeden Preis zurückzukaufen.

Und genau dies ist der Plan der Kleinanleger: Sie versuchen nun offenbar, auch den Preis von Silber in die Höhe zu treiben, um die grossen Finanzinvestoren - die Short Seller - zu Käufen zu zwingen.

Fehlinformationen über Silber

Ob die Wette bei Silber auch aufgeht, ist aber fraglich. Denn Silber unterscheidet sich fundamental von GameStop: Es ist nicht eine notleidende US-Videospiel-Handelskette - ein "kleiner Fisch" im Börsengeschehen, sondern eines der meistgehandelten Edelmetalle der Welt. Der Silbermarkt ist um ein x-Faches grösser als eine Einzelaktie wie GameStop. Allein der Silber-Marktwert in den Tresoren von London beträgt über 48 Milliarden Dollar.

Zudem setzen Hedgefonds und Banken netto gar nicht auf sinkende, sondern auf steigende Silberkurse - dies zeigen die Daten zu Terminkontrakten seit Mitte 2019. Auch wenn die Kleinanleger schlussendlich einen Short Squeeze verursachen, im Endeffekt werden sie ihr Ziel verfehlen.

Dass man mit Silber-Investments den Hedge-Fonds und Banken Schaden zufügen könnte, wird selbst im WallStreetBets-Forum bezweifelt. "Indem man Silber kauft oder auf Silber wettet, lässt man Geld exakt in die Taschen jener Hedgefonds fliessen, die auf der anderen Seite stehen", schreibt ein Nutzer. Silber sei sicherlich kein schlechtes Investment, aber den Hedge-Fonds könne man so nicht schaden.

Mit Material von Bloomberg.

Dieser Beitrag verwendet auch Material vom Beitrag «Silber: Die Reddit-Trader blasen zum grössten Short-Squeeze der Welt», das zuerst bei der Handelszeitung erscheinen ist.