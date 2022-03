Glencore erhält für den Verkauf 1,05 Milliarden US-Dollar, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Weiter soll Glencore eine Beteiligung an MAC in Höhe von 50 Millionen Dollar sowie eine Lizenzgebühr von 1,5 Prozent für die Lebensdauer der Mine erhalten. Die Transaktion wird voraussichtlich noch im laufenden Jahr abgeschlossen, sofern die MAC-Aktionäre zustimmen und die Behörden die notwendigen Genehmigungen erteilen, wie es heisst.

Der Verkauf erfolge im Rahmen der Strategie von Glencore. Diese sieht vor, dass Glencore global mehr als 150 Produktionsstätten veräussert und stattdessen auf kostengünstigere, langlebigere Anlagen setzt.

MAC wird laut der Mitteilung den vollen Betrieb der Mine übernehmen und mit Glencore einen Abnahmevertrag für 100 Prozent des dort produzierten Kupferkonzentrats abschliessen. MAC ist eine sogenannte Special Purpose Acquisition Company (SPAC) und an der New Yorker Börse kotiert.

(AWP)