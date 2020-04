Die grösste unabhängige Öllagerfirma der Welt, Royal Vopak, hat mitgeteilt, dass das freie Speichervolumen zur Lagerung von Rohöl und raffinierten Brennstoffen aufgrund der durch Covid-19 verursachten Schwemme nahezu erschöpft sei.

"Die verfügbaren Kapazitäten auf der Ölseite sind für unsere Terminals fast vollständig ausverkauft", sagte Gerard Paulides, der Finanzchef der in Rotterdam ansässigen Royal Vopak, in einem Interview. "Für Vopak ist die weltweit verfügbare Kapazität, die sich nicht in der Wartung befindet, fast vollständig weg, und nach dem, was ich anderswo in der Welt höre, sind wir nicht die einzigen."

Das Unternehmen treibt die Wartung der Anlagen voran, um so viel Platz wie möglich freizumachen. Die weltweite Ölnachfrage ist in einem noch nie dagewesenen Tempo eingebrochen, weil das Coronavirus zu einem Massenstopp der globalen Transportsysteme geführt und die Volkswirtschaften geschädigt hat. Da die Produzenten nicht in der Lage sind, ihre Produktion im gleichen Tempo zu reduzieren, ist schnell ein Überangebot an Rohöl und Brennstoffen entstanden.

Niemand braucht das Angebot

Die US-Rohölterminkontrakte für Mai bewegten sich am Montag in negatives Terrain - was bedeutet, dass die Händler tatsächlich bereit waren, für die Abnahme von Fässern zu bezahlen. Ein grosser Teil davon war auf Bedenken hinsichtlich der Lagerkapazitäten zurückzuführen.

Während der Sitzung am Montag versuchten Händler verzweifelt, die Entgegennahme von physischem Öl zu vermeiden, weil niemand das Angebot braucht und es immer weniger freie Lagerkapazitäten gibt.

Vopak betreibt weltweit drei Hauptdrehkreuze in Singapur, Rotterdam und Fujairah und arbeitet mit hohem Tempo daran, die Wartung von vier Tanks in Rotterdam abzuschliessen.

