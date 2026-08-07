Durch das Ausfuhrverbot soll die Verarbeitung ‌im ⁠eigenen Land gefördert und so ein grösseren Teil der ⁠Wertschöpfung gesichert werden. Das geht aus einer Regierungsanordnung des Kongo hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters am ‌Donnerstag vorlag. Die Nachricht trieb den Kupferpreis ‌an. An der Londoner Metallbörse ​LME verteuerte sich das Industriemetall um bis zu 1,8 Prozent auf 14.369,50 Dollar je Tonne. Dies war der höchste Stand seit dem 29. Januar. Die Demokratische Republik Kongo ist der weltweit grösste ‌Produzent von Kobalt und ein bedeutender Lieferant von Kupfer. Beide Metalle sind entscheidend für die Energiewende, etwa für Batterien von E-Autos und den ​Ausbau von Stromnetzen.