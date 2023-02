Um die Uhrenkäufer, die keine Ahnung von Uhren haben, zu wahren Uhrenliebhabern zu machen, hat sich Seddiqi eine Art Bildungsauftrag gegeben. Die zweite Etage des dreistöckigen Rolex-Geschäfts in der Dubai Mall soll zu einem Ort werden, an dem die Kundschaft mehr über die Uhrmacherei erfahren kann. Das Unternehmen werde Uhrmacher einfliegen lassen, um Uhren zu öffnen, Vorführungen zu machen und Aspekte wie die technische Bewegung der Zahnräder zu erklären, sagt er. Auf diese Weise, so Seddiqi, könnten die Kunden verstehen, warum es so lange dauert, bis sie eine Uhr in Händen halten.