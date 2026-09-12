Fry gab jungen Ingenieuren ungewöhnlich viel Freiheit und misstraute der Vorstellung, dass nur erfahrene Spezialisten Innovation hervorbringen könnten. Ohne Rotork und Fry (er verstarb 2005) hätte es die Firma Dyson in ihrer späteren Form vermutlich also nicht gegeben. Die Wege sollten sich später noch einmal kreuzen: Rotork lizenzierte 1983/84 Dysons Zyklontechnologie, um einen frühen kommerziellen Staubsauger nach diesem Prinzip zu bauen. Ein Flop: Nur rund 550 Stück des Kleeneze Rotork Cyclon wurden verkauft.