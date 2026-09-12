Es ist die grösste Akquisition in der Firmengeschichte: Über 5,5 Milliarden Dollar lässt sich ABB die Übernahme des im englischen Bath domizilierten Unternehmens Rotork mit 3500 Mitarbeitern kosten. Rotork, so die Begründung, ergänze das Portfolio von ABB ideal im Bereich betriebskritischer Durchfluss- und Messtechnik. Die Übernahme soll im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen werden.
Was kaum bekannt ist: Rotork hat einen sehr prominenten Ex-Mitarbeiter, den Erfinder und Unternehmer James Dyson (79). Er begann seine Karriere 1970 bei Rotork. In den Jahren zuvor hatte er Firmengründer Jeremy Fry kennengelernt, als er am Royal College of Art in London Design studierte. Dort suchte Dyson Geld für ein von ihm entworfenes Theatergebäude in Form eines Pilzes.
Fry lehnte die Finanzierung ab, bot Dyson aber einen Job an. Nach dem Abschluss begann Dyson in Bath, Fry wurde sein Mentor. Das erste gemeinsame Projekt: die Entwicklung des schnellen, flachbödigen Landungs- und Transportboots Sea Truck, das mehrere Tonnen Ladung transportieren und auch dort anlanden konnte, wo es keinen Hafen oder Anleger gab. Dyson entwickelte einen Prototyp und übernahm anschliessend die Leitung der neu gegründeten Marine Division von Rotork.
Für ein Nischenprodukt war der Sea Truck bemerkenswert erfolgreich: 250 Stück wurden in 50 Länder verkauft, Rotork verdiente damit Millionen. Schottische Landbesitzer etwa transportierten mit dem Gefährt Schafe und Güter zwischen Inseln, die ägyptische Armee setzte fünf Sea Trucks im Jom-Kippur-Krieg 1973 gegen Israel ein, auch bei den schweren Überschwemmungen in Bangladesh 1971 war der Sea Truck nützlich.
1974 verliess Dyson Rotork, um sich mit seiner Erfindung des Ballbarrow, einer Schubkarre mit einem Ball anstelle eines Rads, selbstständig zu machen. Er sagte später, dass die Zeit bei Rotork seine Einstellung zu Engineering, Produktentwicklung und Unternehmertum grundlegend geprägt habe.
Fry gab jungen Ingenieuren ungewöhnlich viel Freiheit und misstraute der Vorstellung, dass nur erfahrene Spezialisten Innovation hervorbringen könnten. Ohne Rotork und Fry (er verstarb 2005) hätte es die Firma Dyson in ihrer späteren Form vermutlich also nicht gegeben. Die Wege sollten sich später noch einmal kreuzen: Rotork lizenzierte 1983/84 Dysons Zyklontechnologie, um einen frühen kommerziellen Staubsauger nach diesem Prinzip zu bauen. Ein Flop: Nur rund 550 Stück des Kleeneze Rotork Cyclon wurden verkauft.
Heute setzt Dysons Firma mit ihren Staubsaugern Ventilatoren und anderen Geräten 6,13 Milliarden Pfund um, achtmal mehr als Rotork mit den Industrieprodukten; sie hat viermal so viele Mitarbeiter. Und: Dyson besitzt und benutzt bis heute einen Sea Truck.