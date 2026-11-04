Prognose 2026 bestätigt

R&S erwartet, dass die Investitionen in Polen in Höhe von 29 Millionen Franken innerhalb von 18 Monaten nach Betriebsaufnahme amortisiert werden. Zudem seien in 2027 und 2028 Investitionen in die Modernisierung des irischen Werks geplant. Es soll flexibler und bereit für höhere Leistungsklassen werden.