Die Produkte werden über die Marke Zrew geliefert, die auf Leistungstransformatoren für Übertragungsnetze und erneuerbare Energien spezialisiert ist. Der Vertrag soll den Bedarf an Leistungstransformatoren decken, den Nextwind in den kommenden Jahren für sein geplantes Repowering-Portfolio benötigt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.