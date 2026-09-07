Terzi hatte den CEO-Job erst Mitte 2025 übernommen. Seither habe das Unternehmen bei der Umsetzung seiner Strategie erhebliche Fortschritte erzielt, wird betont. Die Verdienste von Terzi werden von Verwaltungsratspräsident Heinz Kundert im Communiqué denn auch verdankt. Und an den strategischen Prioritäten und den mittelfristigen Zielen ändere sich nichts.