In drei aufeinanderfolgenden Monaten hat sich das Wachstum der Konsumentenpreise stärker abgeschwächt als von Ökonomen vorhergesagt. Die am Donnerstag veröffentlichte Inflationsrate von 2,4 Prozent für November war näher am Ziel der EZB als jemals zuvor seit Mitte 2021. Noch im August war die Inflation mehr als doppelt so hoch.