Die anhaltenden ⁠Kämpfe belasten die globalen Ölmärkte weiter. Zwar fliesst Rohöl aus der Golfregion wieder nahezu auf dem Niveau der Vorkriegszeit. Angriffe auf Schiffe sind ‌jedoch zu einer täglichen Gefahr geworden und sorgen für Nervosität an den Märkten. Die Revolutionsgarden erklärten am Sonntag, zwei Tanker stünden nach dem Auflaufen auf Seeminen in der Strasse von Hormus in Flammen. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte diesen Bericht zunächst nicht ‌unabhängig überprüfen. Um in der Krise zu vermitteln, wird der iranische Aussenminister Abbas Aragtschi am Dienstag in den ​Oman reisen. Der Ölpreis für die Sorte Brent war in den vergangenen Wochen zwar gesunken von rund 116 auf aktuell 96 Dollar pro Fass (159 Liter). Er liegt damit aber weiterhin mehr als 30 Prozent über den rund 70 Dollar, die Brent vor Beginn des Krieges gekostet hatte. Volkswirtschaften und Verbraucher ‌weltweit leiden unter den gestiegenen Preisen.