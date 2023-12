Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist mit versicherten Schäden in Höhe von 6 Milliarden Dollar die teuerste Naturkatastrophe des Jahres 2023, und das Erdbeben in Marokko war das stärkste Erdbeben in dem Land seit 1900. Die Katastrophe in Marokko zeigt auch, dass ländliche Gebiete nicht gegen Schäden von grossem Ausmass immun sind. Sie müssen in Präventionsbemühungen einbezogen werden, um die Widerstandsfähigkeit zu stärken. (pd/hzi/hoh)