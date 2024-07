In den folgenden zehn Jahren investierte Berkshire weiter in die Bank of America und beantragte schliesslich die Genehmigung der Aufsichtsbehörden, um einen Anteil von mehr als 10 Prozent zu erwerben. Letztes Jahr, als Buffett seine Wetten in der Finanzbranche anpasste und sich von einigen trennte, bezeichnete er die Bank of America als ein Unternehmen, das er behalten wollte. «Ich mag Brian Moynihan ausserordentlich», sagte er im April. «Ich möchte sie einfach nicht verkaufen.»