"Wir befinden uns auf gutem Kurs, unsere ambitionierten Ziele im laufenden Geschäftsjahr zu erreichen", sagte Hannover-Rück-Finanzchef Clemens Jungsthöfel der "Börsen-Zeitung". Wenn das Jahr erwartungsgemäss verlaufe und die Kapitalsituation es zulasse, gebe es keinen Grund, "warum wir nicht wieder eine Sonderdividende zahlen sollten".

Für das vergangene Jahr habe sich das Unternehmen gegen eine solche Sonderausschüttung entschieden, "weil wir im gegenwärtigen Marktumfeld sehr attraktive Möglichkeiten für profitables Wachstum sowohl in der Schaden- als auch in der Personen-Rückversicherung sehen". Jungsthöfel ergänzte: "Wir glauben, dass das Preismomentum auch in den anstehenden Vertragserneuerungsrunden anhalten wird."

(Reuters)