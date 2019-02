Die Dividende soll um 0,60 auf 5,60 Franken je Aktie angehoben werden, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Das, obwohl im vergangenen Jahr wegen Milliardenzahlungen für Wirbelstürme, Waldbrände und von Menschen verursachte Katastrophen unter dem Strich nur ein Gewinn von 421 Millionen Dollar stand.

Das ist zwar etwas mehr als im ebenfalls schadenreichen Jahr 2017, aber weniger als die 525 Millionen Dollar, welche Analysten im Vorfeld im Schnitt erwartet hatten. In den Jahren davor hatte Swiss Re zudem noch Milliardengewinne ausgewiesen.

Zusätzlich zu den Dividendenerhöhungen will der zweitgrößte Rückversicherer der Welt erneut ein Aktienrückkaufprogramm auflegen und so bis zu zwei Milliarden Franken an die Aktionäre zurückzahlen.

Bei den Vertragserneuerungen im Januar steigerte Swiss Re in der Sparte Schaden- und Unfallversicherung das Prämienvolumen um 19 Prozent. Der Versicherer erwartet zudem, dass sich das Preisniveau bei anstehenden Vertragserneuerungen im Laufe des Jahres weiter verbessern wird. Zum möglichen Börsengang der Sparte ReAssure hielt sich der Konzern bedeckt. Ein solcher im laufenden Jahr werde weiterhin geprüft, hieß es.

(Reuters/cash)