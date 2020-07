Rückzug aus New York treibt Immobilienpreise in Long Island in die Höhe

Zwar sank die Zahl der verkauften Anwesen im zweiten Quartal um 13% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Aber der durchschnittliche Kaufpreis kletterte um 27% auf 1,08 Millionen Dollar - der höchste Wert seit dem zweiten Quartal 2007, sagten der Immobilien-Consultant Miller Samuel Inc. und der Makler Douglas Elliman Real Estate am Donnerstag.

Die Pandemie hat dazu geführt, dass wohlhabende New Yorker ihren städtischen Lebensstil aufgaben, Büros und Schulen wurden geschlossen und das Zuhause zum Mittelpunkt der Arbeit und des Lernens. Das zog Städter an, die auf der Suche nach Rückzugsorten in den Vororten und den Hamptons waren. Der Markt für Ferienwohnungen für die Schönen und Reichen wurde als Hauptwohnsitz neu erfunden.

«Zweiter Zuhause in den Hamptons»

“Alle sagten immer: ‘Ich möchte ein zweites Zuhause in den Hamptons’“, sagte Todd Bourgard, der für Douglas Elliman den Verkauf in der Region betreut. “Jetzt hören wir: ‘Ich brauche ein zweites Zuhause in den Hamptons’. Und sie zahlen vielleicht ein bisschen mehr, weil sie wissen, dass sie auf Vollzeitbasis hier draussen sein werden.“

Persönliche Besichtigungen waren während des grössten Teils des zweites Quartal nicht erlaubt, was viele Verkäufer veranlasste, ihre Häuser vom Markt zu nehmen. Ende letzten Monats wurden 1906 Immobilien zum Verkauf angeboten, 26% weniger als ein Jahr zuvor.

Luxus-Anwesen - die Top 10% des Marktes, was in dem Quartal Kaufpreise von 4,1 Million Dollar und mehr bedeutete - gingen nicht so stark zurück. Ende Juni gab es 590 derartiger Offerten, ein Rückgang von 5,6% gegenüber dem Vorjahr.

(Bloomberg)