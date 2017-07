Die Innovation sei erst kürzlich auf der "Sweet & Snacks Expo 2017" präsentiert worden, schreibt die Zeitung "Schweiz am Wochenende". Lindt habe mehr als zwei Jahre an den Produkten getüftelt, wird das Unternehmen zitiert. Geschmacklich seien sie von der herkömmlichen Schokolade kaum zu unterscheiden und sollen noch in diesem Jahr in die Regale kommen. Für die Marke Lindt selbst gebe es aber keine Stevia-Pläne.

(AWP)