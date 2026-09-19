Russland erleidet massive Verluste, erzielt jedoch kaum Geländegewinne auf dem Schlachtfeld in der Ukraine, wo nach Angaben Putins rund 700'000 Soldaten im Einsatz sind. Um die Reihen der Armee aufzufüllen, muss der Kreml jährlich etwa 400'000 neue Soldaten rekrutieren; dabei setzte man bisher vor allem auf hohe Rekrutierungsprämien und grosszügige Gehälter, um Menschen zum Abschluss von Militärverträgen zu bewegen. Doch da der Krieg bereits tief in sein fünftes Jahr geht, mehren sich die Anzeichen dafür, dass der Pool an Freiwilligen allmählich versiegt.