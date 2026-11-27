Ein Schwerpunkt der Angriffe liegt auf Logistikdrehkreuzen, da diese für den Nachschub für die Ukraine von zentraler Bedeutung sind. ‌So wurde am 4. August am Flughafen Leipzig eine mit Sprengstoff beladene Drohne in der Nähe eines ukrainischen Antonow-Frachtflugzeugs entdeckt. Ermittler vermuten, dass kurz darauf eine zweite Drohne mit einer ​DHL-Frachtmaschine kollidierte. Der Flughafen dient der Nato und der Ukraine ​als wichtiger Umschlagplatz für militärische Lieferungen. Dem IISS zufolge werden ​die meisten Sabotageakte zwar weiterhin von unerfahrenen Rekruten ausgeführt. Es gebe nun jedoch auch eine Ebene besser ‌geschulter Täter, die komplexere Methoden wie improvisierte Sprengsätze mit Zeit- und Fernzündern einsetzten. «Verhaftungen schalten zwar Handlanger aus, dürften die russischen Geheimdienste, die sie steuern, jedoch höchstwahrscheinlich nicht abschrecken», heisst ​es in ​der Studie.