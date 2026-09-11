Wegen des zunehmenden Preisdrucks hält die russische Notenbank an ihrem hohen Leitzins fest. Dieser verharrt bei 14 Prozent, ‌wie ⁠die Zentralbank am Freitag in Moskau mitteilte. Die Entscheidung, die von ⁠Analysten erwartet worden war, fällt gut eine Woche vor der Parlamentswahl. Deren Ausgang gilt ‌im Kreml als wichtiger Stimmungsindikator nach viereinhalb Jahren ‌Krieg in der Ukraine. «Der Preisdruck ​hat in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen», hiess es in der Erklärung der Notenbank. Für das laufende Jahr wird eine Inflationsrate von sechs bis sieben Prozent erwartet. Die Wirtschaft wachse im dritten Quartal insgesamt in ‌moderatem Tempo.