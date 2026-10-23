Der geldpolitische Schlüsselsatz verharrt bei 14,0 Prozent, wie ‌die Zentralbank ⁠am Freitag in Moskau mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten damit gerechnet. ⁠Die Zentralbank hatte die Zinsen auch im September nicht angetastet – und dies nach ‌einer Reihe von Senkungen seit Juni 2025. Mit ‌der erneuten Pause schiebt die Notenbank ​eine Lockerung auf die lange Bank, mit der die nahezu stagnierende Konjunktur im fünften Jahr des Waffengangs gegen die Ukraine belebt werden könnte. Doch muss sie nicht nur die Wirtschaftsflaute im Auge halten, sondern ‌auch den Preisauftrieb in Schach halten.