Sacharowa zufolge dienen die «absurden Mutmassungen» in den Berichten dazu, deutsche Rüstungsprojekte im Weltall zu rechtfertigen. Sie verwies dabei auf ein von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bereits 2025 angekündigtes Programm für mehr Sicherheit im Weltraum mit einem Volumen von 35 Milliarden Euro.