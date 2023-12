In der ersten Welle der russischen Bombardierung von Charkiw trafen mindestens sechs Raketen die Stadt, wie Regionalgouverneur Oleh Syniehubow sagte. Mindestens 28 Menschen seien verletzt worden, Wohngebäude, Hotels und medizinische Einrichtungen seien getroffen worden. Wie Charkiws Bürgermeister Ihor Terechow mitteilte, gab es später einen Angriff mit Drohnen, die Wohngebäude im Zentrum der Stadt trafen und Brände auslösten. Drei Tote habe es bei einer russischen Bombardierung eines Dorfes in der Region in der Nähe der Grenze gegeben, sagte Syniehubow.