Russische Banken erzielten 2024 Rekordgewinne

Spannungen innerhalb von Putins Führungsteam über Risiken für die Wirtschaft wurden vergangene Woche beim renommierten Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg öffentlich sichtbar. «Wir stehen am Rand eines Abrutschens in eine Rezession», erklärte Wirtschaftsminister Maxim Reschetnikow während einer Podiumsdiskussion. Dem widersprach Zentralbankchefin Elwira Nabiullina mit der Aussage, die Wirtschaft erlebe eine notwendige Abkühlung.