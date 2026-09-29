Die steigenden Militärausgaben belasten ​den russischen Haushalt. Den Dokumenten zufolge verdoppelte die Regierung ihre Prognose für das ‌Haushaltsdefizit im Jahr 2026 auf 3,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), nachdem zuvor 1,6 Prozent erwartet worden waren. Die Gesamtausgaben sollen ​2026 ​um 13,2 Prozent auf 48,6 ⁠Billionen Rubel oder 20,9 Prozent des ​BIP steigen. Um das ⁠Defizit zu finanzieren, plant die Regierung für 2027 Steuererhöhungen. ‌Unter anderem soll eine neue Sondersteuer für Metall- und Bergbauunternehmen jährlich rund 200 Milliarden Rubel einbringen. ‌Der Haushaltsentwurf soll dem Parlament bis zum 1. ​Oktober vorgelegt werden.