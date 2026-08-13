Russland hat derweil nach ‌ukrainischen Angaben in der Nacht das Gebiet um den grössten ukrainischen Donau-Hafen Ismajil angegriffen. Dabei seien Schäden entstanden ​und ​ein Feuer ausgebrochen, teilen ⁠die Behörden in der Region ​Odessa auf Telegram mit. ⁠Ismajil liegt nahe der Grenze zum EU- ‌und Nato-Land Rumänien, das zwei Kampfjets aufsteigen liess. Ismajil ist ein wichtiger Umschlagplatz für Getreide ‌und andere Rohstoffe. Am Mittwoch hatte ​die Ukraine die russische Stadt Noworossijsk attackiert, die ihrerseits über einen bedeutenden Getreideexporthafen am Schwarzen Meer verfügt.