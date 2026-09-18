Kandidaten, die sich gegen den Krieg aussprechen, wurden von der Wahl ‌ausgeschlossen

Die meisten Kandidaten, die sich gegen den Krieg aussprechen, wurden von der Wahl ‌ausgeschlossen. Der Oberste Gerichtshof hatte vergangenen Monat entschieden, dass die liberale Jabloko-Partei, die einen Waffenstillstand in der Ukraine fordert, gegen Wahlvorschriften verstossen habe. Die Partei wies dies zurück. Dennoch treten einige Jabloko-Kandidaten in einzelnen Wahlkreisen an, in denen die Hälfte der insgesamt 450 Sitze im Unterhaus vergeben ​wird.