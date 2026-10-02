Russland will eine teilweise Aufhebung seines Exportverbots für Diesel prüfen, sollte es zu einer Überproduktion kommen. ‌Der ⁠heimische Dieselmarkt sei derzeit ausgeglichen und die Versorgung ausreichend, sagte ⁠der stellvertretende Ministerpräsident Alexander Nowak am Freitag im russischen Parlament. «Obwohl wir das ‌Exportverbot für Diesel erst vor wenigen Tagen bis ‌in den Oktober hinein ​verlängert haben, werden wir die Lage weiter beobachten», sagte er. «Bei einer die Inlandsnachfrage übersteigenden Dieselproduktion werden wir eine teilweise Wiederaufnahme der Exporte prüfen.» Russland hatte erst diese Woche die Ausfuhrsperre für ‌Diesel bis Ende Oktober verlängert und damit die Anspannung auf dem globalen Energiemarkt erhöht.