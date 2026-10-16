Der Schritt erfolgt kurz vor einem Auftritt ​des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei einem ​EU-Gipfel am Freitag. Russland hatte ​zuvor erklärt, solche Massnahmen seien eine Reaktion auf die Beteiligung ‌von EU-Staaten an «direkten Feindseligkeiten auf dem Schlachtfeld», betonte jedoch, sie seien «umkehrbar».