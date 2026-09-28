Der russische Aussenminister Sergej Lawrow und sein deutscher Amtskollege Johann Wadephul hatten sich am Wochenende am Rande der UN-Vollversammlung in New York ​zu Gesprächen über die Ukraine getroffen. Lawrow erklärte ​anschliessend, er habe dabei keine neuen Erkenntnisse ​gewonnen. Deutschland wirft Russland einen versuchten Drohnenangriff auf den Flughafen Leipzig/Halle vor und hatte ‌als Reaktion unter anderem die Schliessung eines russischen Konsulats und eines Kulturzentrums in Berlin angeordnet. Moskau bestreitet die Vorwürfe. Die russische Metro-Tochter ​teilte ​am Montag mit, der Betrieb ⁠laufe normal weiter und alle Verpflichtungen gegenüber ​Kunden würden erfüllt. Das ⁠Unternehmen äusserte sich nicht direkt zu dem Dekret.