Der US-Sondergesandte Jared Kushner erklärte vor den Unterhändlern, jüngste Kontakte mit beiden ‌Seiten hätten die Differenzen verringert. Trump sei entschlossen, einen Frieden herbeizuführen. «Er hat uns nachdrücklich gebeten, ‌weitere Anstrengungen zu unternehmen, um eine Lösung zu finden, die hoffentlich den ​Krieg beendet, aber auch beide Seiten in eine viel stärkere Position bringt, um das volle Potenzial auszuschöpfen, das in diesen beiden beeindruckenden Ländern steckt», sagte Kushner zu Beginn des Treffens, das auf zwei Tage angesetzt ist.