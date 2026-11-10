Die neue US-Initiative hat zudem europäische Regierungen alarmiert, die eine Beteiligung an den Verhandlungen ​zur Beilegung des schwersten Konflikts in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg fordern. Rubio sagte nach einem Treffen der G7-Aussenminister ​in Paris, Ziel sei es, die trilateralen Verhandlungen in Abu Dhabi im weiteren Verlauf auf Europa auszuweiten. Vor Beginn des Haupttreffens kam die ukrainische Delegation separat mit Vertretern der EU, der Nato sowie den US-Gesandten Kushner und Steve Witkoff ‌zusammen. Frankreich betonte, es könne keinen dauerhaften Frieden ohne Berücksichtigung der europäischen Sicherheit geben, weshalb eine Beteiligung der Europäer erforderlich sei. Auch die Bundesregierung hat diese Position mehrfach unterstrichen.